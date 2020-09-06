Son dakika: Öğrencilere ders veriyordu; canlı yayında corona virüsten hayatını kaybetti! Profesör...

DHA'nın aktardığı habere göre Arjantin'de sarsıcı bir corona virüs ölümü yaşandı. 46 yaşındaki siyaset ve uluslararası ilişkiler profesörü Paola de Simone isimli profesör Zoom uygulamasında öğrencilerine ders anlatırken nefes darlığı çekerek fenalaştı ve hayatını kaybetti. Öğrencilerin de paniklediği anlar kaydedildi.