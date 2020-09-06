Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını duyurdu. Trump'ın bu kararı açıklaması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor | Video

Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, Donald Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını açıklarken, Aleksandar Vucic'in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, 'Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu açıklamaların bulundu.

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