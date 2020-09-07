ABD'nin DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de YPG'ye destek sözü verdi

ABD'nin her fırsatta terör örgütlerine destek verdiği biliniyor. Suriye'de PKK uzantısı YPG'yi meşrulaştırmak için her yolu deneyen ABD, bir skandala daha imza attı. Terör örgütünün sözde liderleri ile sık sık görüntüleri ortaya çıkan ABD'li subaylar, ilişkiyi iyice ilerletti.

KAMERALAR ÖNÜNDE AĞLAMIŞTI

DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya destek veremediği için ağlamıştı.

YENİ ATANAN SÖZCÜYE KÜRTÇE EĞİTİM

DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü B. Caggins'in yerine atanan Albay Wayne Marotto'ya da Kürtçe eğitim verilmeye başlandı. Terör örgütü destekli bir çok yayın organında Marotto'na Kürtçe kelimeler sorulduğu bir video yayınlandı.

YENİ GÖREVE GELEN MAROTTO'DAN YPG'YE DESTEK SÖZÜ

Videonun sonunda terör örgütü YPG'ye destek sözü veren Marotto'nun yarın itibariyle resmi olarak görevine başlayacağı ifade edildi.Öte yandan Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin "sözde" Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağlamıştı.

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