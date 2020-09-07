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'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede ilan edildi

'da Cuma gecesi çıkan söndürülemiyor. Alevler hızla yayılırken ormanlık alanda mahsur kalan 200 kampçı helikopterle kurtarıldı. California Eyalet Valisi Gavin Newsom eyalet genelindeki yangınlarla mücadele kapsamında 5 bölgede ilan etti.

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Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:12 Son Güncelleme: 7.9.2020 15:18 ABONE OL
California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi

Eyaleti Valisi Gavin Newsom, eyalet genelindeki yangınlar nedeniyle Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino ve San Diego için ilan etti. Fresno bölgesindeki Sierra Ulusal Ormanı yakınında mahsur kalan 200 kampçı helikopterle kurtarıldı.

California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi

200 DAĞCI HELİKOPTERLE KURTARILDI

ABD'nin eyaletinde yer alan Fresno bölgesindeki Sierra Ulusal Ormanı yakınında Cuma gecesi çıkan söndürülemiyor. Alevler yaklaşık 45 bin dönümlük alana hızla yayılırken, ormanlık alanda mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterler kurtarıldığı bildirildi. Yangında yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Bölgede yaklaşık 450 itfaiye eri ve 3 helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor. California Eyalet Valisi Gavin Newsom eyalet genelindeki yangınlarla mücadele kapsamında 5 bölgede ilan etti.

California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Valisi Gavin Newsom, toplamda 73 bin dönümden fazla alana yayılan farklı noktalardaki yangınlar nedeniyle Fresno, Madera ve Mariposa'da ilan etti. Vali Newsom ayrıca, El Dorado'daki yangınlar nedeniyle de San Bernardino, vadideki nedeniyle San Diego'da acil durum ilan etti.

California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi

BİNLERCE DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

San Diego'daki Japatul Vadisi bölgesinde 4 bin dönümlük alana yayılırken, bölge sakinlerinin bazıları da güvenli bölgelere tahliye edildi. San Bernardino'daki El Dorado bölgesinde ve Yucaipa yakınlarında devam eden yangında da alevler 7 bin 50 dönümlük alanı küle çevirdi ve bölgedeki çok sayıda kişi için zorunlu tahliye emri yayınlandı.

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California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi
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