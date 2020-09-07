California'daki yangınlar söndürülemiyor! 5 bölgede acil durum ilan edildi

BİNLERCE DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

San Diego'daki yangın Japatul Vadisi bölgesinde 4 bin dönümlük alana yayılırken, bölge sakinlerinin bazıları da güvenli bölgelere tahliye edildi. San Bernardino'daki El Dorado bölgesinde ve Yucaipa yakınlarında devam eden yangında da alevler 7 bin 50 dönümlük alanı küle çevirdi ve bölgedeki çok sayıda kişi için zorunlu tahliye emri yayınlandı.