Türkiye’den Kosova’ya Kudüs çağrısı

Kosova ve Sırbistan arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törenle "ekonomik normalleşme" anlaşma imzalamasının yankıları sürüyor. Beyaz Saray'daki imzaların atılmasının ardından yapılan açıklamalardaki İsrail detayı tartışılıyor. İki ülkenin de Kudüs'te elçilik açacakları yönde haberler çıktı. Cumartesi günü Sırbistan'ın kararı hakkında açıklama yapan Türkiye'den dün de Kosova'ya Kudüs çağrısı geldi.

Kosova'nın skandal büyükelçilik kararına Dışişleri'nden sert tepki | Video

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kosovalı yetkililerin Kudüs'te büyükelçilik açacağı haberlerine yönelik, böyle bir adımın Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getireceği ve Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına engel olabileceği bildirildi. Açıklamada, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır" ifadesi kullanıldı.



'BU ADIMI DOĞRU BULMUYORUZ'

Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceğinin çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulandığı belirtilen açıklamada, "Kosova liderliğine, gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" denildi. ANKARA



TRUMP, SIRP LİDERİ FAKA BASTIRDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışmalara neden oldu. Trump'ın "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasının ardından Vucic'in şaşkınlığı kameralara takıldı.

Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ardından Vucic'in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke medyası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü. Basın toplantısından önce ise Vucic'in Trump'ın masasının önünde bir sandalyeye oturtulmasının diplomatik nezaket kurallarına uygun olmadığı belirtildi.