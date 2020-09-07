İşte Yunanistan'ın silahlandırdığı Meis! A Haber Meis adasını havadan görüntüledi!

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalar asker yığıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgedeki son durumu havadan anlattı.

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YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu her defasında vurgularken, masada bir çözüme hazır olduğunu da iletiyor. NATO, iki ülke arasında yürüttüğü telefon diplomasisi ile görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu gelişmeyi, Yunanistan yalanladı. Yunanistan'ın şımarıkça tavrı şok etkisi yaratırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, Yunanistan" dedi.

Yunanistan gerilimi tırmandırmak için küstah tavırlar sergiliyor.

ADAYA ANLAŞMAYA AYKIRI OLARAK ASKER ÇIKARDILAR

Türkie, yasalara ve uluslararası hukuka uygun adımlar atarken, Yunanistan Meis Adası'na asker çıkararak Paris Antlaşması'nı ihlal etti. Türkiye, diplomatik yollardan kaçan Yunanistan'ın bu yollar ile bir yere varamayacağını söylüyor.

Türkiye, önkoşulsuz her görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

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