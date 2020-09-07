Rus aşısından son dakika haberi: Corona virüsü aşısı denemeleri umutlandırdı! Bağışıklık oluşturuyor...

Son dakika haberler… Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'dan beklenmedik bir hamle gelmiş ve koronavirüs aşısının bulunduğu tüm dünyaya duyurulmuştu. Aşının kullanımına başlayan ülkeden gelecek rapor merakla beklenirken detaylar Tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Corona virüsü aşısı adeta dünyaya umut verdi. İşte Rusya'nın üzerinde çalıştığı corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

RUSYA'NIN CORONA VİRÜSÜ AŞISINDAN İYİ HABERLER VAR! "BAĞIŞIKLIK OLUŞTURUYOR"

Koronavirüs salgınına yönelik neredeyse tüm dünyada çalışmalar sürerken Rusya aşının bulunduğuna dair bir iddia ile dünyanın gündemine gelmişti. Ülkenin devlet başkanı Putin yaptığı açıklamada bulunan bu aşının kendi kızında dahi denendiğini söylemiş ve deneylerin başladığını bildirmişti. Rusların corona virüsü aşısı deneyinden beklenen rapor iyi haberler verdi…