Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavi altında olan Rus muhalif Alexei Navalny komadan çıktı.

Rusya'da 20 Ağustos'ta Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Cinema For Peace adlı vakıf tarafından özel uçakla tedavi için Rusya'dan Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine getirilmişti. Muhalif lider, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınarak, tıbbi olarak komada tutuluyordu.

Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Navalny'in komadan çıktığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu. Hastane, Rus muhalifin kendisine sorulan sorulara yanıt verdiğini ifade ederken, Navalny'in vücuduna bağlı olan cihazların kademeli şekilde söküleceğini açıkladı. Doktorlar, Rus muhalifin vücudundaki zehirli maddenin tamamen atılabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Navalny'nin yapılan testler sonucu sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.