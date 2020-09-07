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Rusya Dışişleri'nden dikkat çekici Navalni açıklaması

, Rus muhalif ’nin durumu hakkında bir açıklama yaptı. Zakharova, 'nın Rus muhalif hakkında net verileri kendileri ile paylaşmadığını belirtti. Ayrıca Zakharova, senaryonun önceden yazıldığını düşündüklerini de ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 00:27 ABONE OL
Rusya Dışişleri'nden dikkat çekici Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, haftalık basın toplantısını bugün düzenledi. Zakharova, gündeme ilişkin birçok konuya bu toplantıda açıklık getirdi.

NAVALNİ SORULARINA CEVAP VERDİ


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, gazetecilerin Navalni sorularını da cevaplandırdı. Rusya'nın Almanya'dan, Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumu hakkında net bilgi ve veri alamadıklarını ifade etti.

"SENARYO ÖNCEDEN YAZILDI"

Zakharova, "Cevap verilmedi. Ne Rusya Başsavcılığının resmi talebine, ne de Omsk doktorlarımızın itirazları hakkında. Hiçbir şey, sıfır. Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var" ifadelerini kullandı. Zakharova, Almanya'nın Rusya'ya bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı.



NAVALNİ KOMADAN ÇIKTI

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni komadan çıktı. Alman medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, Alman doktorların Navalni'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme yaşandığı açıklanmıştı. Öte yandan, Navalni'nin konuşmalara tepki vermeye başladığı ifade edilmişti.

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Rusya Dışişleri'nden dikkat çekici Navalni açıklaması
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