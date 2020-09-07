Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

Doğu Akdeniz'de sular ısınmaya devam ediyor. Türkiye hak ve menfaatlerinden bir adım bile geri atmazken, Yunanistan arkasına aldığı Fransa'ya güvenerek hukuk kurallarını tanımayan adımlarla gerilimi daha da tırmandırıyor. NATO'nun arabulucuk teklifini şımarıkça reddeden ve masadan kaçan Yunanistan'a Türkiye bölgedeki faaliyetlerini hızlandırarak yanıt verdi. Son olarak KKTC ile 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yapılarak Yunanistan'a gözdağı verildi. Bölgede yaşananlar dünyanın da bir numaralı gündemi durumunda. ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg Doğu Akdeniz ile ilgili çok çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki kararlılığına geniş yer verildi. Erdoğan'ın Malazgirt'in yıldönümündeki konuşmasından, "Türkiye, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'den payına düşeni alacaktır" sözleri öne çıkarıldı. Türk donanmasının giderek güçlendiğine dikkat çekildi, yakın zamanda Yunanistan donanmasından çok daha güçlü olunacağına vurgu yapıldı. Yunanistan Donanma Komutanı ve Savunma Bakanı'nın görüş bildirmekten geri durduğuna da haber içinde yer verildi.



