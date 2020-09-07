Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

Doğu Akdeniz'de sular ısınmaya devam ediyor. Türkiye hak ve menfaatlerinden bir adım bile geri atmazken, Yunanistan arkasına aldığı Fransa'ya güvenerek hukuk kurallarını tanımayan adımlarla gerilimi daha da tırmandırıyor. NATO'nun arabulucuk teklifini şımarıkça reddeden ve masadan kaçan Yunanistan'a Türkiye bölgedeki faaliyetlerini hızlandırarak yanıt verdi. Son olarak KKTC ile 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yapılarak Yunanistan'a gözdağı verildi. Bölgede yaşananlar dünyanın da bir numaralı gündemi durumunda. ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg Doğu Akdeniz ile ilgili çok çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki kararlılığına geniş yer verildi. Erdoğan'ın Malazgirt'in yıldönümündeki konuşmasından, "Türkiye, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'den payına düşeni alacaktır" sözleri öne çıkarıldı. Türk donanmasının giderek güçlendiğine dikkat çekildi, yakın zamanda Yunanistan donanmasından çok daha güçlü olunacağına vurgu yapıldı. Yunanistan Donanma Komutanı ve Savunma Bakanı'nın görüş bildirmekten geri durduğuna da haber içinde yer verildi.
BLOOMBERG'DEN DOĞU AKDENİZ ANALİZİ
Bloomberg'de alanında uzman isimlerin de görüş bildirdiği analizde Doğu Akdeniz ele alındı. Türkiye'nin bölgede attığı adımlara dikkat çekildi. Barbaros Hayreddin Paşa gibi önemli komutanların sembolleştirildiği çalışmalara vurgu yapıldı.
TÜRK DONANMASI İÇİN ATILAN ADIMLARA GENİŞ YER AYRILDI
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki adımlarına değinilen analizde son dönemlerdeki donanma yatırımlarına dikkat çekildi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine de atıfta bulunulan analizde, Türkiye'nin deniz donanmasının, Yunanistan'ı kısa sürede geride bırakacağı belirtildi. Analizde, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
DOĞU AKDENİZ İÇİN BEDEL ÖDEMEYE HAZIR
Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'de haklarını güçlü bir şekilde savunduğu belirtilen analizde, Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olduğu belirtildi. Türkiye'nin kararlılığını bölge ülkelerine göstermek için güç kullanma yoluna gidebileceği bildirildi.
KEMAL REİS'İN LİMNOS'U LİMANA GÖNDERMESİNE DE YER VERİLDİ
Yunanistan'ın Oruç Reis'e yöneik tahrik girişimi T.C.G Kemal Reis'in müdahalesi ile hazin şekilde sonlanmıştı. Limnos Fırkateyni, çarpışma sonrası ağır hasar alarak limana çekilmişti. Bloomberg analizinde bu duruma da yer verildi. Hak ve menfaatler doğrultusunda temastan kaçınılmadığı aktarıldı.
TÜRKİYE ANAKARA, YUNANİSTAN ADA TEZİNİ SAVUNUYOR
Yunanistan'ın adalardan kıta sahanlığı ilan etmeye çalıştığına yer verilen analizde, Türkiye'nin kıta sahanlığı için anakarayı savunduğu da belirtildi.
Haberde Barbaros Hayreddin Paşa'nın 30 yıl Akdeniz'i Türk gölü haline getirdiği belirtildi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de o dönemlere dönmek için çaba sarfettiği aktarıldı.