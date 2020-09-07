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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

Son dakika haberi: 'de gerilim tırmanırken, Bloomberg'de çok çarpıcı bir analiz kaleme alındı. Uzman isimlerin görüşlerine de yer verilen makalede, 'nin Doğu Akdeniz'deki politikası ve kararlılığına vurgu yapıldı. Osmanlı döneminde Barbaros Hayreddin Paşa'nın Akdeniz'i 30 yıl Türk gölü yaptığına atıfta bulunulan analizde, yeniden Akdeniz'deki çıkarların korunmak istendiği bildirildi. ve Türkiye'nin kısa sürede diplomatik görüşmelere geçmesinin mümkün olmadığına değinilirken, Türkiye'nin her türlü bedel ödemeye ve ödetmeye hazır olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde donanmaya yaptığı yatırımlara yer verildi, kısa sürede Yunanistan'dan çok daha güçlü bir donanma oluşturulacağının görüldüğü bildirildi. Türkiye'nin bölgedeki ülkelere kararlılığı ve gücünü göstermek için hamle yapabileceğine de satır aralarında yer verildi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:35 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:47 ABONE OL
Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

'de sular ısınmaya devam ediyor. hak ve menfaatlerinden bir adım bile geri atmazken, arkasına aldığı Fransa'ya güvenerek hukuk kurallarını tanımayan adımlarla gerilimi daha da tırmandırıyor. NATO'nun arabulucuk teklifini şımarıkça reddeden ve masadan kaçan Yunanistan'a Türkiye bölgedeki faaliyetlerini hızlandırarak yanıt verdi. Son olarak KKTC ile 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yapılarak Yunanistan'a gözdağı verildi. Bölgede yaşananlar dünyanın da bir numaralı gündemi durumunda. ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg Doğu Akdeniz ile ilgili çok çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki kararlılığına geniş yer verildi. Erdoğan'ın Malazgirt'in yıldönümündeki konuşmasından, "Türkiye, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'den payına düşeni alacaktır" sözleri öne çıkarıldı. Türk donanmasının giderek güçlendiğine dikkat çekildi, yakın zamanda Yunanistan donanmasından çok daha güçlü olunacağına vurgu yapıldı. Yunanistan Donanma Komutanı ve Savunma Bakanı'nın görüş bildirmekten geri durduğuna da haber içinde yer verildi.


Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

BLOOMBERG'DEN DOĞU AKDENİZ ANALİZİ

Bloomberg'de alanında uzman isimlerin de görüş bildirdiği analizde ele alındı. 'nin bölgede attığı adımlara dikkat çekildi. Barbaros Hayreddin Paşa gibi önemli komutanların sembolleştirildiği çalışmalara vurgu yapıldı.

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

TÜRK DONANMASI İÇİN ATILAN ADIMLARA GENİŞ YER AYRILDI

'nin ve Ege'deki adımlarına değinilen analizde son dönemlerdeki donanma yatırımlarına dikkat çekildi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine de atıfta bulunulan analizde, Türkiye'nin deniz donanmasının, 'ı kısa sürede geride bırakacağı belirtildi. Analizde, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

DOĞU AKDENİZ İÇİN BEDEL ÖDEMEYE HAZIR

'nin Başkan Erdoğan liderliğinde 'de haklarını güçlü bir şekilde savunduğu belirtilen analizde, Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olduğu belirtildi. Türkiye'nin kararlılığını bölge ülkelerine göstermek için güç kullanma yoluna gidebileceği bildirildi.

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

KEMAL REİS'İN LİMNOS'U LİMANA GÖNDERMESİNE DE YER VERİLDİ

'ın Oruç Reis'e yöneik tahrik girişimi T.C.G Kemal Reis'in müdahalesi ile hazin şekilde sonlanmıştı. Limnos Fırkateyni, çarpışma sonrası ağır hasar alarak limana çekilmişti. Bloomberg analizinde bu duruma da yer verildi. Hak ve menfaatler doğrultusunda temastan kaçınılmadığı aktarıldı.

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

TÜRKİYE ANAKARA, YUNANİSTAN ADA TEZİNİ SAVUNUYOR

'ın adalardan kıta sahanlığı ilan etmeye çalıştığına yer verilen analizde, 'nin kıta sahanlığı için anakarayı savunduğu da belirtildi.

Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...

Haberde Barbaros Hayreddin Paşa'nın 30 yıl Akdeniz'i Türk gölü haline getirdiği belirtildi, 'nin 'de o dönemlere dönmek için çaba sarfettiği aktarıldı.

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Son dakika: Bloomberg'den çok çarpıcı Doğu Akdeniz analizi: Türkler bedel ödemeye de, ödetmeye de hazır...
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