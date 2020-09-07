Son dakika! Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında karar verildi

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da görülen ve İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

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PRENS SELMAN CİNAYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

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