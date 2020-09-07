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haberi: ve karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

ve arasındaki gerilim sürüyor. Her iki ülke sınır bölgelerinde asker sayısını artırırken krizi daha da tırmandıracak bir haberi geldi. Çin askerlerinin, Hindistan'ın sınır bölgesindeki 5 sivili kaçırdığı iddia edildi. Bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:58 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

haberi... BBC'nin haberine göre, Arunaçal Pradeş eyaleti millet vekili Tapir Gao, pazar günü güvenlik güçlerinin iki ülke sınırının tarafındaki sivilleri kaçırdığını ileri sürdü. Gao, Çin askeri birliklerinin, sınır bölgesindeki Hindistanlı 5 sivili kaçırması eyleminin 3 Eylül'de gerçekleştiğini söyledi.

Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

'ın Azınlık İşleri Devlet Bakanı Kiren Rijiju da Çinli muhataplarına konuyu ilettiklerini ve cevap beklediklerini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise bölgedeki kayıp 5 kişiyle ilgili paylaşabilecekleri bir gelişmenin bulunmadığını ifade etti.

Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

, 'i sınır bölgelerinde askeri hareketliliği arttırmak, agresif tutumlar sergilemek ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalışmakla suçluyor. Çin ise bölgedeki gerginliğin sebebini Hindistan'ın hatası olarak yorumlarken, ihtilaflı alanlardaki iddialarından vazgeçmeceği vurgusunu yapıyor.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

20 HİNT ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

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Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar
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