Son dakika haberi: Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Şok iddia: Sivilleri kaçırdılar

Hindistan, Çin'i sınır bölgelerinde askeri hareketliliği arttırmak, agresif tutumlar sergilemek ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalışmakla suçluyor. Çin ise bölgedeki gerginliğin sebebini Hindistan'ın hatası olarak yorumlarken, ihtilaflı alanlardaki iddialarından vazgeçmeceği vurgusunu yapıyor.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.