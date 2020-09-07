Son dakika haberi: Corona virüs salgınında çarpıcı araştırma! O kişiler Covid-19'u daha ağır geçiriyor

OBEZİTE GÖRÜLEN BÖLGELERDE...

Pattou'nun kongrede çalışmaya ilişkin yaptığı sunuma göre, Fransa'da obezite görülme sıklığının daha yüksek olduğu bölgelerde karantina koşullarından çıkılmasının diğer bölgelere oranla daha uzun sürdüğünü anlattı.

Kovid-19'a bağlı yoğun bakım hastaları ile Kovid-19 dışında rahatsızlığı bulunanların kıyaslanmasıyla elde edilen veriler, yoğun bakımdaki her 4 Kovid-19 hastadan 2'sinin yani yarısının Beden Kitle İndeksinin (BKİ) 30'dan fazla yani obez, 4'te birinin de 35 ve üzeri, yani ağır obez olduğunu gösterdi.

Yoğun bakımdaki diğer Kovid-19 hastalarının yüzde 40'ının fazla kilolu olduğu belirlenirken, sadece yüzde 10'unun sağlıklı kilo aralığında yer aldığı gözlendi.

Çalışmayla, Kovid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarının da dörtte birinin obezitesi veya ağır obezitesi, dörtte birinin fazla kilolu ve yaklaşık yarısının da sağlıklı kilo aralığında olduğu ortaya konuldu.