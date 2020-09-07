Son dakika haberi: Canlı yayında ders veriyordu corona virüse yenildi! O anlar saniye saniye görüntülendi...

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haberi: Canlı yayında ders veriyordu corona virüse yenildi! O anlar saniye saniye görüntülendi...

Neredeyse dünyanın her bölgesinde ölümlere neden olan hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. haberine göre Arjantin'de canlı yayında öğrencilere ders veren profesör corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nefes darlığı çeken 46 yaşındaki , öğrencilere ders anlatırken aniden fenalaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 08:56 Son Güncelleme: 7.9.2020 08:59 ABONE OL
Son dakika: Öğrencilere ders veriyordu; canlı yayında corona virüsten hayatını kaybetti! Profesör...

DHA'nın aktardığı habere göre Arjantin'de sarsıcı bir ölümü yaşandı. 46 yaşındaki siyaset ve uluslararası ilişkiler profesörü isimli profesör Zoom uygulamasında öğrencilerine ders anlatırken nefes darlığı çekerek fenalaştı ve hayatını kaybetti. Öğrencilerin de paniklediği anlar kaydedildi.

Son dakika: Öğrencilere ders veriyordu; canlı yayında corona virüsten hayatını kaybetti! Profesör...

Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti. Arjantinli bir üniversite profesörü online eğitim verdiği ders sırada nefes nefese kaldıktan sonra canlı yayında öğrencilerinin önünde hayatını kaybetti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı. Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika: Öğrencilere ders veriyordu; canlı yayında corona virüsten hayatını kaybetti! Profesör...

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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Son dakika haberi: Canlı yayında ders veriyordu corona virüse yenildi! O anlar saniye saniye görüntülendi...
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