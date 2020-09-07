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SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, bölgesel süper güç...

Son dakika haberi: Yunan Milletvekili Liana bir televizyon programında ülkeyi sallayan açıklamalarda bulundu. ve Ege'de tırmanan gerilim sonrası çarpıcı ifadeler kullanan Kanelli, 'ya güvenerek hata ettiklerini söyledi. Kanelli, Başkan Erdoğan'ın stratejik bir akıl olduğunu ifade etti. Sunucu, 'nin bölgesel güç olduğunu iddia etmemesi gerektiğini belirtirken, Kanelli, "Türkiye bölgesel bir süper güç." dedi. 'ın sınırlarını tartışmaya açacak bir müzakerenin içine girmesininde hata olacğaını belirten Kanelli, hassas olunması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:24 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:35 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

Yunan Milletvekili Liana katıldığı bir televizyon programında, konusunda 'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek " Erdoğan stratejik bir akıl, bölgesel bir güç" itirafında bulundu.

Yunan Milletvekili Liana Kanelli: "Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz" | Video

SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

'da Komunist Partisi (KKE) Milletvekili Liana SKAİ televizyonunda katıldığı "Ateriastus" programında 'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanelli ile ilgili itiraflarda bulunarak, "Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, 'ya güvenmekle hata yapıyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

"KİMSE BİZİ SEVDİĞİ İÇİN YUNANİSTAN'A GELMİYOR"

Milletvekili Liana , konusunda 'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, "Kimse bizi sevdiği için 'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" dedi. Kanelli vekil ayrıca, 'nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi. Kanelli, konuk olduğu SKAİ televizyonunda Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi.

SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

'ın 'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten , "Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

İKİ CİDDİ İLETİŞİM HATASI YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren şunları söyledi: "Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel super bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye'yi büyük güçler ve NATO super güç yaptı. Siz Türkiye'nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO'nun İncirlik'teki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz.

SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik'te mi kalacak veya 'a Araksos üssüne mi gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda 'ye ne 28'inci veya 27'inci civarındaki meridyenden ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler asıl pazarlık bu. Biz Yunanistan'ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye'yi super güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir." dedi.

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SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...
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