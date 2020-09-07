SON DAKİKA: Yunan milletvekilinden bomba itiraflar: Hata ediyoruz, Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel süper güç...

Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik'te mi kalacak veya Yunanistan'a Araksos üssüne mi gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda Türkiye'ye ne 28'inci veya 27'inci civarındaki meridyenden ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler asıl pazarlık bu. Biz Yunanistan'ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye'yi super güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir." dedi.