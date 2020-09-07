Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira uçuk fiyata satışa çıkarıldı

'ta hatalı basım uçuk fiyata satışa çıkarıldı

'ın Alaplı ilçesinde hatalı basım 100 liralık banknot, ilçede balıkçılık yapan tarafından bulundu. Yazgan elindeki paralar arasında 100 liranın sağ üst köşesinde bir sıfırın eksik olduğunu görü. Yazgan, hatalı basım paranın koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek parayı isteyen kişiye 100 bin liraya satmayı planladığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 01:44 Son Güncelleme: 8.9.2020 01:46 ABONE OL
Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira uçuk fiyata satışa çıkarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, daha önce kimsenin başına gelmeyen bir olayla karşı karşıya kaldı. Kimilerine göre bu parayla Yazgan'a 'piyango' çıktı, kimilerine göre ise 'talih kuşu' kondu.

KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYOR

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, muhabirlere elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi. Başta kandırıldığını veya paranın sahte olduğunu düşünen Yazgan, daha sonra banknotun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkarmaya karar verdi.

"100 BİN LİRAYA SATIP OĞLUMA ARABA ALACAĞIM"

Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması Son dakika: DSÖ direktöründen kritik uyarı! Koronavirüsten sonraki salgın için...

ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira uçuk fiyata satışa çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA