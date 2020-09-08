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'da 2. 'ndan kalan patladı

'nın Münster kentinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. 'ndan kalma bombanın patladığı bildirildi. Amerikan yapımı 75 kilogramlık bombanın patlaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:40 ABONE OL
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı

Münster itfaiyesince yapılan açıklamada, Amerikan yapımı 75 kilogramlık bombanın yerin yaklaşık bir metre altında patladığı, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yer sıkıştırma çalışmaları esnasında patlayan bombanın parçalarının etrafa saçıldığı, çevrede yerleşim alanı olmaması sonucu kimseye zarar gelmediği kaydedildi.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı
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