Arakanlılar 7 ay sonra denizden kurtarıldı

Endonezya'nın Açe eyaletinde 297 Arakanlı Müslüman denizden kurtarıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölge Koordinatörü Oktina, ahşap tekneleriyle eyaletin Lhokseumawe kentine ulaşan Arakanlı sığınmacıların 7 aydır denizde olduğunu açıkladı. Kurtarılan 181'i kadın ve 14'ü çocuk 297 Arakanlı Müslüman'ın bitkin olduğunun gözlemlendiğini aktaran Oktina, sığınmacılardan bazılarının ise tıbbi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik Myanmar'da uygulanan şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.