BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği'nden, İsrail ürünlerine boykot çağrısı

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, BAE halkına İsrail'den gelen bütün ürünleri boykot etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail ürünlerinin, normalleşme anlaşması çerçevesinde kısa süre içinde BAE pazarlarında pay sahibi olacağı ifade edildi.

İsrail televizyonu skandalı duyurdu! İsrail ve BAE arasındaki ihanet anlaşması ABD'de imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta iki ülke arasında normalleşme anlaşmasına vardığını duyurmasının ardından, 22 Ağustos'ta kurulan İsrail ile normalleşme karşıtı söz konusu birlik, İsrail ile karşılıklı iş birliğinin tehlikeleri konusunda farkındalık uyandırıcı misyon üstleniyor.

LONDRA'DA BAE PROTESTOSU

Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) protesto edildi. Old Bailey Mahkeme binası önündeki protestoda, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'i "şeytan" gibi gösteren şişme bir balon kullanıldı.

Balonun üzerinde kanı simgeleyen kırmızı lekeler bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması çağrısı yapıldı.

Protestocular, "İşgale hayır, normalleşmeye hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Geçen ay BAE ve İsrail, ABD'nin ara buluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.