Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki! "Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor." dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin önemli açıklamalar | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar. Dendias, yazdıkları ve söyledikleri ile beni şaşırtmıyor ama hangi pozisyonda olursak olalım doğruları konuşmamız lazım. Kendimizi de halkları da kandırmayalım. Mühimmatlı, mühimmatsız tatbikatlar olur, Navtex'inizi yayınlar önceden bildirirsiniz. Bizim tatbikatımız NATO çerçevesinde yapılıyor. Bunu herkes bilir.

HANGİ ÜLKE BÖYLE ARSIZ BİR TALEPTE BULUNUR?

10 kilometre adacığa 40 bin kilometre kıta sahanlığı isteği hangi ülkede var? Hangi ülke böyle arsız taleplerde bulunur? Rakamlar ile her şey ortada. Ayasofya konusunda bize tek ders verecek en son ülke Yunanistan'dır. Başkentinde tek bir cami bile yok. Ciddi bir zulüm politikası uyguluyor, özellikle soydaşlarımıza. Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz.

YUNANİSTAN'IN AÇIKLAMALARI ŞAŞIRTMIYOR AMA İBRETLİK

Yunanistan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bizi şaşırtmıyor ama ibretlik. FETÖ, PKK, DHKP-C Yunanistan sokaklarında cirit atıyor. Biz böyle bir şeye ülkemizde izin verir miyiz, vermeyiz. Yunanistan, tezlerini masaya koysun. Haklılığını orada savunsun. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Yunanistan'ın korktuğu da bu.

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