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’ta son muhalif kaçırıldı

Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Belarus’ta son muhalif kaçırıldı
Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürüldü. Yerel medya, olay yerindeki tanıklara dayandırdığı haberinde, Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek götürüldüğünü bildirdi. Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı. Lukaşenko'nun yüzde 80'le seçimi kazanmasının ardından ardarda muhalif isimlerin kaçırıldığı haberleri gelmişti.
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Belarus’ta son muhalif kaçırıldı
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