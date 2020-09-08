BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti kararına tepki!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da görülen davada karar çıktı.

5 KİŞİYE 20'ŞER YIL HAPİS

Suudi gazeteci olan ve İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da görülen cinayet davasında karar çıktı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yargılanan 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.

BM'DEN KARARA TEPKİ

BM, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında SON DAKİKA kararı! Cinayetle yargılanan kişilere...

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis