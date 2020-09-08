Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

'da 6,2 büyüklüğünde 

'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde meydana geldi.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 07:14 Son Güncelleme: 8.9.2020 07:15 ABONE OL
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Maluku bölgesinin 198 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 193 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, bölgedeki Sorong, Kairatu, Manokwari ve Ambon gibi çeşitli kentlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

CAN VE MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA