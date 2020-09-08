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'da denize giren virüslü hasta gözaltına alındı

'da cankurtaran olarak bir plajda çalışan ve sörf yapmak için sahile gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Denize giren hastanın arkadaşları polisi arayarak durumdan haberdar etti. Koruyucu kıyafetlerle gelen polis memurları, denize giren kadını gözaltına aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 21:55 Son Güncelleme: 8.9.2020 21:56 ABONE OL
İspanya'da denize giren virüslü hasta gözaltına alındı

İspanya'da koronavirüslü bir hasta plajda adeta dehşet saçtı. Olay yerine gelen ekipler, hastayı denize girmemesi için gözaltına aldı.

DENİZE GİRİNCE GÖZALTINA ALINDI


Olay, İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.


POLİS KORUYUCU GİYSİLERLE GELDİ


Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

52 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLEBİLİYOR

İspanya'da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.


İSPANYA'DA SON DURUM


İspanya'da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

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