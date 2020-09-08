İspanya'da denize giren virüslü hasta gözaltına alındı

İspanya'da koronavirüslü bir hasta plajda adeta dehşet saçtı. Olay yerine gelen ekipler, hastayı denize girmemesi için gözaltına aldı.

DENİZE GİRİNCE GÖZALTINA ALINDI



Olay, İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.



POLİS KORUYUCU GİYSİLERLE GELDİ



Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

52 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLEBİLİYOR

İspanya'da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.



İSPANYA'DA SON DURUM



İspanya'da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

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