Kendisini yaralayan avcıyı bir gün sonra öldü

ABD'nin Oregon eyaletinde bir avcı, 24 saat önce yaraladığı Kanada geyiği (Elk) tarafından boynuzlanarak öldürüldü. 66 yaşındaki Mark David, özel bir arazide okla avlanıyordu. David cumartesi günü önce bir geyiği yaraladı ancak yerini tespit edemedi. Pazar günü geri dönen David, yaralı halde bekleyen geyikle karşılaştı. Ancak geyik kendisini öldürmek isteyen David'e saldırarak onu boyun bölgesinden boynuzladı. Polis açıklamasında "Arazi sahibi, David'e yardım etmeye çalışsa da aldığı ölümcül yaralar sonucu öldü" ifadelerine yer verdi. Arazi sahibinin yaralı hayvanı öldürdüğü de açıklandı. Independent Türkçe