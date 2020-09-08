Koronavirüse yakalanan Berlusconi'nin durumu iyiye gidiyor

2 Eylül tarihinde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, o tarihten itibaren hastanede tedavi ediliyor. Bugün yapılan açıklamada Berlusconi'nin sağlık durumu ile ilgili önemli bir güncelleme paylaşıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo, 3 Eylül'de tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki politikacının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Doktor Zangrillo, korona virüs kaynaklı zatürre teşhisi nedeniyle Milano'daki San Rafaele Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Berlusconi'nin klinik tablosunun istikrarlı bir şekilde iyiye gittiğini duyurdu.

AİLESİNİN DE TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Forza Italia Partisi liderine yaz aylarını geçirdiği Sardunya Adası dönüşünde kontrol amaçlı test uygulanmış ve test sonucu pozitif sonuç vermişti. Berlusconi'nin 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina, 31 yaşındaki oğlu Luigi, 36 yaşındaki kızı Barbara ve 54 yaşındaki kızı Marina'nın da korona virüs testleri pozitif çıktı.



SON 24 SAATTE BİN BİN 370 VAKA



İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede bin 370 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 280 bin 153'e yükseldi.

Bakanlık son 24 saat içinde 10 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece salgın nedeniyle toplam can kaybı sayısı 35 bin 563'e ulaştı.

Son dakika: Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi