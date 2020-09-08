Meis adasında Yunan provokasyonu! Yunan komandoları böyle görüntülendi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından paniğe kapılan Yunanistan, provokatif eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 2 kilometre Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan ve silahsız olması gereken Meis adasına turist feribotu ile asker göndermişti. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında Meis adasındaki Yunan askerlerini görüntüledi. Görüntülerde ağır silahlı iki Zodyak botunun devriye attığı görülüyor.

A Haber Yunan komandoları görüntüledi! Yunan askerleri Meis Adası çevresinde devriye geziyor | Video

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu her defasında vurgularken, masada bir çözüme hazır olduğunu da iletiyor. NATO, iki ülke arasında yürüttüğü telefon diplomasisi ile görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu gelişmeyi, Yunanistan yalanladı. Yunanistan'ın şımarıkça tavrı şok etkisi yaratırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, Yunanistan" dedi.

Yunanistan gerilimi tırmandırmak için küstah tavırlar sergiliyor.

ADAYA ANLAŞMAYA AYKIRI OLARAK ASKER ÇIKARDILAR

Türkie, yasalara ve uluslararası hukuka uygun adımlar atarken, Yunanistan Meis Adası'na asker çıkararak Paris Antlaşması'nı ihlal etti. Türkiye, diplomatik yollardan kaçan Yunanistan'ın bu yollar ile bir yere varamayacağını söylüyor.

Türkiye, önkoşulsuz her görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

Son dakika: Dünya televizyonlarında bir ilk! A News Meis açıklarında...

Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Türkiye'ye iki kilometre uzaklıktaki Meis adası...

Meis adasındaki Yunan askerleri böyle görüntülendi