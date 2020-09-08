O balina yeniden anne oldu

Ölen yavrusunu 17 gün boyunca başının üzerinde taşımasıyla tüm dünyaca tanınan ve "Tahlequah" adı verilen katil balinanın bir kez daha anne olduğu belirtildi. Balina Araştırmaları Merkezi uzmanları, "J35" olarak da adlandırılan Tahlequah'ın bu hafta yeni bir yavru dünyaya getirdiğini ve son olarak Kanada'nın Vancouver adası açıklarındaki Haro Boğazı'nda görüldüğünü duyurdu. Ancak yavrunun cinsiyeti açıklanmadı. Merkezden yapılan açıklamada, "Bu yavrunun bir başarı hikâyesi olacağını umuyoruz" denildi.