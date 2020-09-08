Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar! Covid-19 aşısı ile ilgili son dakika gelişme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. Rusya ve Çin'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan 'Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı. Çinli aşı firmasından ise aşının fiyatı ve etkisi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte son dakika haberin detayları...