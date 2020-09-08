Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar! Covid-19 aşısı ile ilgili son dakika gelişme...

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ve 'den peş peşe açıklamalar! Covid-19 aşısı ile ilgili son dakika gelişme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. ve 'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan ‘Sputnik-V’ için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı. Çinli aşı firmasından ise aşının fiyatı ve etkisi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 14:06 Son Güncelleme: 8.9.2020 14:16 ABONE OL
Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. ve 'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan 'Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı. Çinli aşı firmasından ise aşının fiyatı ve etkisi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte son dakika haberin detayları...

Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan 'Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı.

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Sputnik-V' olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı. Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.

Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

GÖNÜLLÜ HALKA AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova'da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.

Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

ÇİNLİ İLAÇ FİRMASI İSE ÇALIŞANLARINA VE AİLELERİNE AŞI YAPILDIĞINI DUYURDU

Çinli ilaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.

Şirket sözcüsü Peicheng Liu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin şirket çalışan ve ailelerine, gönüllü olarak aşının vurulması için teklif götürüldüğünü ve bu kişilere aşı yapıldığını belirtti.

Liu, Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının üçüncü aşama klinik deneylerinin sürdüğünü ifade etti.

Şirketin Genel Müdürü Weidong Yin, ürettikleri aşının küresel pazara girmesinin, son faz denemelerinden gelecek sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

TEKRARLAYAN SALGINLARI DA ÖNLEYECEK

Aşının onay alma sürecinin yıl sonunda tamamlanmasını beklediklerini vurgulayan Yin, "Aşı, önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinde tekrarlayan salgınları da önleyecek" dedi. Aşının fiyatıyla ilgili de konuşan Yin, "Şu an için aşıya bir fiyat belirlenmedi. İnsanların beklediği gibi yüksek bir fiyat olmayacak, makul bir fiyat olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar!

Sinovac şirketi, birkaç ülkeden sipariş alındığını ve bazı ülkelerde üçüncü aşama denemelerinin yürütüldüğünü açıkladı.

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Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar! Covid-19 aşısı ile ilgili son dakika gelişme...
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