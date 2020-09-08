Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar! Covid-19 aşısı ile ilgili son dakika gelişme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. Rusya ve Çin'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan 'Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı. Çinli aşı firmasından ise aşının fiyatı ve etkisi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte son dakika haberin detayları...
Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk korona virüs aşısı olan 'Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı.
Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Sputnik-V' olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı. Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.
GÖNÜLLÜ HALKA AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova'da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.
ÇİNLİ İLAÇ FİRMASI İSE ÇALIŞANLARINA VE AİLELERİNE AŞI YAPILDIĞINI DUYURDU
Çinli ilaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.
Şirket sözcüsü Peicheng Liu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin şirket çalışan ve ailelerine, gönüllü olarak aşının vurulması için teklif götürüldüğünü ve bu kişilere aşı yapıldığını belirtti.
Liu, Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının üçüncü aşama klinik deneylerinin sürdüğünü ifade etti.
Şirketin Genel Müdürü Weidong Yin, ürettikleri aşının küresel pazara girmesinin, son faz denemelerinden gelecek sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.
TEKRARLAYAN SALGINLARI DA ÖNLEYECEK
Aşının onay alma sürecinin yıl sonunda tamamlanmasını beklediklerini vurgulayan Yin, "Aşı, önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinde tekrarlayan salgınları da önleyecek" dedi. Aşının fiyatıyla ilgili de konuşan Yin, "Şu an için aşıya bir fiyat belirlenmedi. İnsanların beklediği gibi yüksek bir fiyat olmayacak, makul bir fiyat olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.