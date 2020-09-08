Rusya’nın Kovid aşısı bağışıklık oluşturuyor

Kovıd-19 salgınına karşı dünyada aşı çalışmaları sürerken Rusya'nın duyurusu tartışılmaya devam ediyor. İngiliz yayın kuruyuşu BBC, tıp dergisi Lancet'te yayınlanan makale üzerinden Rus aşısını inceledi. Haberde, Lancet'teki makalenin 'sevindirici' olduğu kaydedildi. Raporda, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştuğu belirtildi.Ayrıca katılımcılarda ciddi bir yan etkinin görülmediği vurgulandı. Dergide yayınlanan çalışmaya göre, Sputnik-V adı verilen aşının denemeleri haziran ve temmuz aylarında yapıldı. Deneye katılan 18 ile 60 yaş arasındaki gönüllüler 42 gün izlendi ve tümünde üç hafta içinde bağışıklık tepkisi (antikor) oluştuğu gözlendi. En çok görülen yan etkiler ise baş ve eklem ağrısı oldu. Öte yandan ilk tescilli aşıyı bulduğunu ilan eden Rusya, ikinci bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu.Vakalar 27 milyon 332 bini geçti. Ölümler ise 900 bine yaklaştı.Ülkedeki toplam vakalar Brezilya'yı geçti. 4 milyon 224 bin vaka ile ABD'nin ardından en fazla vaka bildiren ikinci ülke oldu.Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin durumu için önümüzdeki üç günün çok önemli olduğu açıklandı.3 binden fazla yeni vaka var. Bu mayıstan beri en yüksek günlük vaka artışı.Hayatını kaybedenlerin sayısı 395 artarak 193 bin 259'a yükseldiBaşbakan Scott Morrison, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının ilk serisini ocak ayında almayı beklediklerini açıkladı.Nüfusa göre en çok vaka bildiren ülke oldu.Hafta sonu 15 bin 621 yeni vaka kaydedildi.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 30 bini geçti.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yetkilileri, Suriye'de 200'den fazla BM çalışanına Kovid- 19 bulaştığını açıkladı. Bölgedeki insani yardım ve sağlık çalışanları yaptıkları açıklamada BM personeli arasında gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğunu bildirdi.