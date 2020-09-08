Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Son dakika : Başkanı 'tan flaş açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Son dakika haberi: Başkanı , dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Dünyanın umutla beklediği aşıya ilişkin konuşan Trump, "Yakında bir sürprizimiz olabilir" ifadelerini kullandı. Aşı için ekim ayını işaret eden Trump, "Çok etkili ve güvenli" ifadeleri ile umut verdi. İşte Trump'ın ile ilgili son dakika açıklamasının ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:35 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" dedi

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Kovid-19 salgınında 'nin ölüm oranı bakımından en düşük rakama sahip olduğuna işaret eden Trump, "Liderliğim altında, rekor zamanda bir aşı geliştirilecek. Biden ve çok liberal seçim arkadaşı (Kamala Harris), bu ülkeyi mahvedecek. Onlar sorumsuzca takındıkları aşı karşıtı söylem için özür dilemeli." çağrısında bulundu.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Trump, 'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş corona virüsü aşısı açıklaması: Çok güvenli ve etkili...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA