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Son dakika: Ukrayna sınırında gözaltına alındı

: Muhalefet liderlerinden Ukrayna sınırında gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Miraa Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Belarus Devlet Medyası: Muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı.

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Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürüldü. Yerel medya, olay yerindeki tanıklara dayandırdığı haberinde, Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek götürüldüğünü bildirdi. Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı. Lukaşenko'nun yüzde 80'le seçimi kazanmasının ardından ardarda muhalif isimlerin kaçırıldığı haberleri gelmişti.

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Son dakika: Miraa Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı
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