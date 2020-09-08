Suudi Arabistan’da Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis

SUUDİArabistan'da mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği nihai kararında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi. BM Özel Raportörü Agnes Callamard, çıkan karara "Hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti yok" diyerek sert tepki gösterdi. Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü, ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmişti.