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’da Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis

Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Suudi Arabistan’da Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis
SUUDİ Arabistan'da mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği nihai kararında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi. BM Özel Raportörü Agnes Callamard, çıkan karara "Hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti yok" diyerek sert tepki gösterdi. Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü, ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmişti.
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Suudi Arabistan’da Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis
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