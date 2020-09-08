Türk donanması Yunanistan’ı geride bıraktı

Dünya basını Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Daha önce birçok kez Batı basını tarafından Türkiye'nin bölgedeki tezlerinde haklı olduğuna dair itiraf niteliğinde haberler yayınlanmıştı. Bu kez ise ABD merkezli Bloomberg ajansı Doğu Akdeniz meselesi üzerinden Türkiye ile Yunanistan donanmalarını karşılaştıran bir haber - analiz yayınladı.Bloomberg sitesinde manşetten verilen haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" denildi. "Halihazırda Türk ordusu Suriye'nin kuzeyindeki varlığı ile masaya oturdu. Türk gemileri Libya'da iç savaşın seyrini değiştirdi. Türk donanması ayrıca rutin olarak sismik araştırmalar yapan gemilerin de güvenliğini sağlıyor" denilen haberde, "Mevcut planlara göre, Türk donanması çok yakında şimdiye kadar daha güçlü olarak kabul edilen Yunan rakibini geride bırakacaktır" ifadelerine yer verildi. "Yerli imkanlarla yurtiçinde üretilen yeni gemiler, saldırı helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları ile güçlendirilen donanma, Erdoğan'ın diğer kıyı devletlerini şaşırtan ve alarma geçiren bir başarı ile yurtdışına güç göndermesine yardımcı oldu" denilen haberde Türk yetkililerin bu adımları Batılı tedarikçilere karşı 'stratejik bağımsızlık' kazanmak için attıklarını dile getirdikleri kaydedildi.Türkiye'nin son yıllarda yerli üretimlere ağırlık verdiğine ve bu sayede sınır ötesine güç gönderme kabiliyeti elde ettiğine dikkat çeken Bloomberg, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" vurgusunu yaptı. Haberde ayrıca ABD'de bulunan Naval Postgraduate School'da görevli ve aynı zamanda Türkiye denizleri uzmanı olan Profesör Ryan Gingeras'ın "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de süper güç olduğu ve öyle davranılması gerektiği fikrinin kabul edilmemesi teknik sebeplerden ziyade daha çok bir takım duygusal sebeplerden kaynaklanmaktadır" yorumuna da yer verildi. Haberde Yunanistan'ın bu gelişmeler hakkında hiçbir yorum dahi yapmadığının da altı çizildi.