Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD, Irak’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak

, ’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak

'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada McKenzie, ABD'nin eylül ayında 'taki asker sayısını azaltacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:41 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:46 ABONE OL
ABD, Irak’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak

ABD hükümetinden Irak ile ilgili flaş bir karar daha geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, aldıkları kararla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

"IRAK'TAKİ SİLAHLI KUVVETLERE GÜVEN DUYUYORUZ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, ABD'nin bu kararı vermesindeki ana nedenin Irak Silahlı Kuvvetleri'ne güven duymaları olduğunu söyledi. McKenzie, "Bu azaltma ile Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın Irak'taki son kalıntılarını ortadan kaldırmaları ve kalıcı yenilgilerini sağlamaları için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'IN SEÇİM SÖZÜYDÜ

Öte yandan, ABD askerlerinin Irak'yan çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da seçim vaatlerinde yer almıştı.

ABD'den yeni skandal karar Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD, Irak’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA