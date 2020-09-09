ABD, Irak’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak

ABD hükümetinden Irak ile ilgili flaş bir karar daha geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, aldıkları kararla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

"IRAK'TAKİ SİLAHLI KUVVETLERE GÜVEN DUYUYORUZ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, ABD'nin bu kararı vermesindeki ana nedenin Irak Silahlı Kuvvetleri'ne güven duymaları olduğunu söyledi. McKenzie, "Bu azaltma ile Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın Irak'taki son kalıntılarını ortadan kaldırmaları ve kalıcı yenilgilerini sağlamaları için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'IN SEÇİM SÖZÜYDÜ

Öte yandan, ABD askerlerinin Irak'yan çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da seçim vaatlerinde yer almıştı.

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