ABD polisi, 13 yaşındaki sendromlu çocuğa ateş açtı

ABD'nin Utah eyaletinde polisin orantısız güç kullanımı bir kişinin daha ölümüne neden oluyordu. Utah eyaletinin Slat Lake City'den ihbar alan ekipler, ihbarın alındığı eve geldiğinde adeta dehşet saçtı.

OTİZMLİ ÇOCUĞUN KRİZİNİ DURDURAMAYAN ANNE POLİS ÇAĞIRDI



Asperger sendromu olan 13 yaşındaki çocuğun, annesi Golda Barton'ın son 1 yılda ilk kez işe gitmek için evden çıkacağı sırada kriz geçirdiği ve annesinin durumu sakinleştirmesi için eve polis çağırdığı belirtildi.

POLİS OTİZMLİ ÇOCUĞA ATEŞ ETTİ

Eve gelen polislerin ise otizmli çocuğun yere yatmasını istediği, ardından çocuğa birkaç kez ateş ettiği aktarıldı.

"NASIL İDARE EDECEĞİNİ BİLMİYORDU"



Anne Barton olayın ardından yaptığı açıklamada çocuğunun durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Polislere silahsız olduğunu, hiçbir şeye sahip olmadığını söyledim. Sadece sinirleniyordu ve bağırmaya, çığlık atmaya başlıyordu. O bir çocuk, dikkat çekmeye çalışıyordu. Nasıl idare edeceğini bilmiyordu" şeklinde konuştu.



Anne Barton, vücudunun farklı yerlerinden vurulan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı. Polislere tepki gösteren Barton, eve çağırdığı polislerin en az şekilde güç kullanacağını umduğunu ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Salt Lake City polisi Keith Horrocks ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşma başlatıldığını duyurdu. Polis Horrocks ilk olarak "ruh sağlığı bozuk" bir çocuğun silahla etraftakileri tehdit ettiğini değerlendirdiklerini, ancak olay yerinde herhangi bir silah bulamadıklarını belirtti. Horrocks, bir polis memurun çocuğu yürüdüğü sırada vurduğunu ifade etti.

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