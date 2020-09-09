Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı

Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.