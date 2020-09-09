BM’den Kaşıkçı kararına eleştiri

BiRLEŞMiŞ Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesinde, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın şeffaflıktan uzak olduğunu ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu. Colville, yargılanan sanıkların çok daha uzun süreli hapis cezası alması gerektiğini vurguladı. Davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimler serbest bırakılmıştı. Suudi Arabistan'ın önceki gün açıkladığı karar için Batı basını da "Riyad dünya ile alay ediyor" yorumunu yaptı.