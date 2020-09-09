iPhone 12'nin özellikleri nedir? İşte şimdiye kadar ortaya çıkanlar...

Öncelikle iPhone 12 ailesinin 4 modelden oluşabileceğini belirtelim. Tasarım anlamında küçük değişikliklere sahip olması beklenen iPhone 12 modelleri, tıpkı iPad Pro ve ilk nesil iPhone SE gibi daha keskin köşeli hatlara sahip olacaklar. iPhone 12 ailesinin sahip olacağı en önemli özelliklerden bir diğerinin ise 5G teknolojisi olması bekleniyor. Tabii ki bu özelliği kullanmanız için 5G teknolojisinin bulunduğunuz noktada aktif olarak kullanılması gerektiğini de hatırlatalım.

Webrazzi'nin haberine göre akıllı telefon pazarındaki pek çok marka geçtiğimiz yıldan beri amiral gemisi modellerinde 5G teknolojisini sunmaya başladı. iPhone 12 ailesinin 5.4, 6.1, 6.1 ve 6.7 inç olmak üzere 4 farklı modele sahip olması bekleniyor.