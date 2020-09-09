iPhone 12'nin özellikleri nedir? İşte şimdiye kadar ortaya çıkanlar...

Öncelikle iPhone 12 ailesinin 4 modelden oluşabileceğini belirtelim. Tasarım anlamında küçük değişikliklere sahip olması beklenen iPhone 12 modelleri, tıpkı iPad Pro ve ilk nesil iPhone SE gibi daha keskin köşeli hatlara sahip olacaklar. iPhone 12 ailesinin sahip olacağı en önemli özelliklerden bir diğerinin ise 5G teknolojisi olması bekleniyor. Tabii ki bu özelliği kullanmanız için 5G teknolojisinin bulunduğunuz noktada aktif olarak kullanılması gerektiğini de hatırlatalım.
Webrazzi'nin haberine göre akıllı telefon pazarındaki pek çok marka geçtiğimiz yıldan beri amiral gemisi modellerinde 5G teknolojisini sunmaya başladı. iPhone 12 ailesinin 5.4, 6.1, 6.1 ve 6.7 inç olmak üzere 4 farklı modele sahip olması bekleniyor.
Ailenin en küçük üyesi konumunda olan 5.4 inçlik modelin geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan 5.8 inçlik iPhone 11 Pro modelinin daha küçük bir versiyonu olması hedefleniyor. Yukarıda 6.1 inç büyüklüğünde iki farklı model olacağını sizlere aktarmıştık. Bu modellerden biri tıpkı geçen yıl karşımıza çıkan iPhone 11 modeli gibi uygun fiyatlı bir model olacak ve 5.4 inçlik model ile benzer teknik özellikler sunacak.
Diğer 6.1 inçlik model hakkında ise henüz pek fazla bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan tek detay bu modelin başarılı teknik özelliklere sahip olacağı oldu. Son olarak ise ailesinin en pahalı ve en büyük modeli konumunda olan 6.7 inçlik model karşımıza çıkacak. Bu modelin 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max modelinin yerini alması bekleniyor.
OLED EKRAN VE 120 HZ EKRAN YENİLEME HIZI
iPhone 12 ailesinde yer alacak olan modellerin ekran kısmında OLED panel kullanacakları da sızdırılan bilgiler arasında. iPhone 12 ailesinin yüksek fiyatlı modellerin tıpkı amiral gemisi Android modelleri gibi 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini kullanmaları da bekleniyor. Bu özelliğin Apple tarafından "ProMotion" olarak adlandırılabileceği de gelen bilgiler arasında.
Ailenin uygun fiyatlı modellerinde 2, yüksek fiyatlı modellerinde ise 3 kamera bulunacak. Ailenin yüksek fiyatlı modellerinin iPad Pro modellerinde gördüğümüz Lidar sensörüne sahip olacaklarını da ekleyelim. iPhone 12 ailesi işlemci olarak ise A14 işlemcisini kullanacak.
Karşımıza çıkan sızıntılara göre uygun fiyatlı modellerin 64 GB, yüksek fiyatlı modellerin ise 128 GB'tan başlayan dahili depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Batarya konusuna gelecek olursak ise 5.4 inçlik modelin 2227 mAh, 6,1 inçlik modellerin 2775 mAh ve 6.7 inçlik modelin ise 3687 mAh büyüklüğünde bataryalara sahip olması bekleniyor. Son olarak geçtiğimiz haziran ayında iPhone 12 modellerinin kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayabileceğini sizlere aktardığımızı da hatırlatalım.