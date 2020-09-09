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’da tesisatçı dehşeti

'da bir tesisatçı kendisinden indirim talep eden müştesini bıçaklayarak öldürdü. Kavganın büyümesiyle tesaitçı çantasından çıkardığı bıçakla Murzaeva Y. 'i 12 yerinden bıçakladığı kaydedildi. Murzaeva'ya yardım etmek isteyen 63 yaşındaki annesi ve komşusunu da bıçaklayan saldırgan polis tarafından tutuklandı. Murzaeva olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan komşusu ve annesinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 16:18 ABONE OL
Kazakistan’da tesisatçı dehşeti

Kazakistan'da tesisatçı dehşeti yaşandı. Banyosundaki su akıntısını gidermek için evive tesisatçı çağıran Murzaeva Y. (32), tesisatçı tarafından katledildi. Yerel medyanın haberine göre, genç kadın yapılan işlemi fazla bulduğu gerekçesiyle tesisatçıdan indirim istedi. İndirimi kabul etmeyen tesisatçı Murzaeva Y. ile tartışmaya başladı.

VÜCUDUNUN 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Kavganın büyümesiyle tesaitçı çantasından çıkardığı bıçakla Murzaeva Y. 'i 12 yerinden bıçakladığı kaydedildi. Murzaeva'ya yardım etmek isteyen 63 yaşındaki annesi ve komşusunu da bıçaklayan saldırgan polis tarafından tutuklandı. Murzaeva olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan komşusu ve annesinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Kazakistan’da tesisatçı dehşeti
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