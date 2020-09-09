“Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi zehirlenerek öldürüldü”

Mısır'da 2013'teki darbe ile devrilen ve ardından geçen yıl mahkeme salonunda şüpheli şekilde hayatını kaybeden ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlunun ölümü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Middle East Eye sitesindeki haberde Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin zehirlendiğine dair bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.Mursi'nin ailesine hukuk danışmanlığı yapan İngiliz avukatlar, 4 Eylül 2019'da kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yaşamını yitiren Abdullah Mursi'nin 'ölümcül bir madde' ile öldürüldüğüne dair güvenilir bilgilere ulaştıklarını açıkladı. Avukat Toby Cadman, Abdullah'ın ölümünden önce babasını öldürmekle bazı hükümet yetkililerini suçladığını ve bu açıklamalarından sonra da hayatını korku içinde yaşadığını söyledi. Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi ile kol kola olan Avrupalı devletlerden ise ne Mursi'nin şüpheli ölümü hakkında ne de aile fertlerinin başına gelenler hakkında hala bir açıklama yapılmadı.