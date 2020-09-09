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Rus aşısı dolaşımda ise zafer ilan etti

Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti
Dünyada vakalar 27 milyon 492 bini aştı. 19.5 milyondan fazla kişi iyileşti.
Rusya: Dünyanın ilk korona aşısı olan Sputnik-V için ilk partinin dağıtımına başlandığı açıklandı.
Çin: İlaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Şi Cinping ise ülkesinin salgından başarıyla geçtiğini söyledi.
ABD: Başkan Donald Trump, aşı hakkında "Yakında sürpriz olabilir" dedi.
İngiltere: 2 bin 948 yeni vaka
İspanya: Vaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.
Hindistan: Bin 133 kişi daha öldü.
Brezilya: 310 kişi daha öldü.
Afrika: Vakalar 1.3 milyonu geçti.
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Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti
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