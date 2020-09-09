Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti

Dünyada vakalar 27 milyon 492 bini aştı. 19.5 milyondan fazla kişi iyileşti.Dünyanın ilk korona aşısı olan Sputnik-V için ilk partinin dağıtımına başlandığı açıklandı.İlaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Şi Cinping ise ülkesinin salgından başarıyla geçtiğini söyledi.Başkan Donald Trump, aşı hakkında "Yakında sürpriz olabilir" dedi.2 bin 948 yeni vakaVaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.Bin 133 kişi daha öldü.310 kişi daha öldü.Vakalar 1.3 milyonu geçti.