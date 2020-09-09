Rus aşısı dolaşımda Çin ise zafer ilan etti

Dünyada vakalar 27 milyon 492 bini aştı. 19.5 milyondan fazla kişi iyileşti.
Rusya:
Dünyanın ilk korona aşısı olan Sputnik-V için ilk partinin dağıtımına başlandığı açıklandı.
Çin:
İlaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Şi Cinping ise ülkesinin salgından başarıyla geçtiğini söyledi.
ABD:
Başkan Donald Trump, aşı hakkında "Yakında sürpriz olabilir" dedi.
İngiltere:
2 bin 948 yeni vaka
İspanya:
Vaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.
Hindistan:
Bin 133 kişi daha öldü.
Brezilya:
310 kişi daha öldü.
Afrika:
Vakalar 1.3 milyonu geçti.