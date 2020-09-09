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Senegal'de : 6 ölü

Haftasonu Senegal'de etkili olan aşırı yağışlar, ülkede felaketine neden oldu. Sel, 6 kişinin ölümüne neden oldu. Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'de hasarı gidermek için 18 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 23:03 Son Güncelleme: 9.9.2020 23:43 ABONE OL
Senegal'de sel: 6 ölü

Senegal'de hafta sonu etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, 5-6 Eylül'de başta başkent Dakar ile Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis ve Louga kentleri olmak üzere, birçok bölgede etkili olan yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

18 MİLYON DOLAR AYRILDI

Cumhurbaşkanı Macky Sall de sellerin oluşturduğu hasarı gidermek için 18 milyon dolarlık ek bütçe ayrıldığını duyurdu. Bu miktarın, bölge halkının zararını karşılamak ve sellerle mücadelede yeni ekipman alımı için kullanılacağı belirtildi.

ULAŞIM AKSADI

Dakar etrafındaki bazı banliyölerde hala suların çekilmediği ve ulaşımın aksadığı kaydedildi. Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bu yıl Nijer ve Burkina Faso'da da aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Nijer'de haziran başından bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 45 kişi yaşamını yitirmişti.

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Senegal'de sel: 6 ölü
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