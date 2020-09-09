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: ABD Başkanı 'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

haberi: ABD Başkanı dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Yaptığı çıkışlar, farklı tutumları ve attığı tweet'ler ile dikkat çeken Trump, bu sefer de 'daki basın toplantısında muhabir ile girdiği diyalog ile dünyanın gündeminde... Tüm dünya koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralları için çağrıda bulunurken, Trump, kendisine soru soran muhabire, 'Maskeni çıkar, öyle konuş' dedi. Muhabir ise Trump'ın bu isteğini reddetti, daha yüksek sesle sorusunu sordu. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada oldukça çok konuşuldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 9.9.2020 09:20 Son Güncelleme: 9.9.2020 09:31 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

ABD Başkanı , koronavirüs ile mücadele sürecinde şaşırtan bir istekte bulundu. Maske kuralını sık sık ihlal ettiği bilinen Trump, bu kez gazeteciden aynı istekte bulundu. 'daki basın toplantısında kendisine soru yöneltmek isteyen gazeteciyi anlamadığını söyleyen Trump, şaşkına çeviren bir istekte bulundu.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

GAZETECİYE: MASKENİ ÇIKART

Trump, 'da düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Kendisine soru yöneltmek isteyen Reuters'ın Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason'u anlamadığını söyleyen Trump, "Maskeyi çıkarman gerek. Lütfen. Sadece çıkar. Ne kadar uzaktasın? Eğer çıkarırsan çok daha kolay olacak" dedi.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

TRUMP'I REDDETTİ

Trump'ın isteği gazetecileri şaşırtırken, Mason hızlı bir reaksiyon ile Trump'ı reddetti. Sesini yükselten Mason, "Daha sesli konuşacağım. Şu an daha iyi mi?" ifadelerini kullandı.

Trump ise deneyimli gazeteciye, "Evet, daha iyi" yanıtını verdi.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMIŞTI

dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün grip gibi olduğunu düşündüğünü belirtmiş, uzun süre hiçbir önlem almamıştı. ABD'de bilanço korkunç seviyelere ulaşırken, sağlık sistemi çökmüştü. Halk maske, gıda ve hijyen ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekerken, Trump hedef tahtasına oturtulmuştu.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...

Gün geçtikçe olayın ciddiyetini daha iyi anlayan Trump bir dizi önlemler alsa da yeterli olmamıştı. Trump, koronavirüse karşı önerilen maske kuralını da sık sık ihlal etmesi ile dikkat çekiyor.

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek! Gazeteci,Trump'ın dediğini yapmadı...
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