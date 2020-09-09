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Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

tüm dünyada can almaya ve insanlara bulaşmaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan salgında korkulan ikinci dalga yaşanıyor. Ülkeler eski günlük vaka ve ölüm sayılarına tekrar yükselen rakamları açıklamaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini aştı. 'de de vaka ve ölü sayıları artmaya başladı. Bu nedenle Türkiye'de sıkı tedbirler de alınmaya başlandı. İşte dünyada açıklanan son dakika koronavirüs verileri.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:18 Son Güncelleme: 9.9.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

Son dakika... Güncel verileri açıklandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 bin 871'e, vaka sayısı 27 milyon 740 bin 264'e ulaştı.

Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 194 bin 32 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 127 bin 517 ile Brezilya, 73 bin 923 ile Hindistan, 68 bin 484 ile Meksika, 41 bin 586 ile İngiltere, 35 bin 563 ile İtalya, 30 bin 764 ile Fransa, 30 bin 123 ile Peru, 29 bin 594 ile İspanya ve 22 bin 542 ile İran izledi.

Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

TÜRKİYE'DE VAKA SAYILARI

Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları artmaya başladı. 8 Eylül 2020 verilerine göre Türkiye'de son günlük vaka sayısı 1761 olurken vefat eden kişi sayısı ise 52 oldu. Bunun yanında iyileşen hasta sayısı ise 1093 oldu.

Türkiye'de toplam can kaybı sayısı 6 bin 782 oldu.

Toplam iyileşen hasta sayısı: 253.245

Toplam ağır hasta sayısı: 1159

Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 19 milyon 833 bin 287 kişi iyileşti, 7 milyon 5 bin 106 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!
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