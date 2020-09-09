Son dakika! Koronavirüste ikinci dalga! Ölü sayısı 900 bini geçti!

Son dakika... Güncel koronavirüs verileri açıklandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 bin 871'e, vaka sayısı 27 milyon 740 bin 264'e ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 194 bin 32 ölümle ABD'de kaydedildi.
Bu ülkeyi 127 bin 517 ile Brezilya, 73 bin 923 ile Hindistan, 68 bin 484 ile Meksika, 41 bin 586 ile İngiltere, 35 bin 563 ile İtalya, 30 bin 764 ile Fransa, 30 bin 123 ile Peru, 29 bin 594 ile İspanya ve 22 bin 542 ile İran izledi.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYILARI
Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları artmaya başladı. 8 Eylül 2020 verilerine göre Türkiye'de son günlük vaka sayısı 1761 olurken vefat eden kişi sayısı ise 52 oldu. Bunun yanında iyileşen hasta sayısı ise 1093 oldu.
Türkiye'de toplam can kaybı sayısı 6 bin 782 oldu.
Toplam iyileşen hasta sayısı: 253.245
Toplam ağır hasta sayısı: 1159
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 19 milyon 833 bin 287 kişi iyileşti, 7 milyon 5 bin 106 kişinin tedavisi ise sürüyor.