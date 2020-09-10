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Fırtınası Rumları panikletti

Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Akdeniz Fırtınası Rumları panikletti
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'deki zorbalıklarına cevap niteliğindeki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla sürüyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor.

Rum kesiminde panik yaratan ve nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikat bugün sona erecek. Rum medyası da tatbikatı, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurmuştu.
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Akdeniz Fırtınası Rumları panikletti
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