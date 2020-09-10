BM’den Suudi Arabistan ve BAE raporu: Savaş suçu işliyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere tüm tarafların uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini ve tarafların savaş suçu işlediğine dair makul delilleri olduğunu bildirdi.BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2017 sonunda Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan heyetin üçüncü raporu açıklandı. Temmuz 2019-Haziran 2020 arasında Yemen'de yaşanan olayları içeren 55 sayfalık rapor, 29 Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumunda sunulacak. Raporda, özellikle Yemen iç savaşına katılan uluslararası koalisyonun ana gövdesini oluşturan Suudi Arabistan ve BAE içindeki bireylerin (subay-asker) pek çok savaş suçu işlemiş olabileceğinin altı çizildi. Raporda, iç savaşta şimdiye kadar 2 bin 138'i çocuk olmak üzere 112 bin kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Raporda ülkede çatışan tüm tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve "hiçbir tarafın elinin temiz olmadığı" ifade edildi.