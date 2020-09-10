Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan 34 yıl önce ben fotoğrafı!

Sosyal medyada başlatılan yıllar önce çekilen fotoğrafla yakın zamanda çekilen fotoğraflar aynı kare içerisinde paylaşılmaya başlandı. "20 yıl önce nasıldım?", İşte şimdiki ben!" diye paylaşılan fotoğrafların trendi sanatçıdan siyasetçisine sporcusundan gazetecisine kadar geniş bir yelpazede kişilerin katılımına neden oldu.

ŞİMDİKİ HALİNİZ DAHA YAKIŞIKLI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu akıma bugün iştirak etti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından 34 yıl önceki fotoğrafını ile 2018 yılına ait fotoğrafını yan yana paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan her iki karşılaştırmaya yorumlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Şimdiki haliniz daha yakışıklı Bakanım!" dedi.

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