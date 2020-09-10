Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan haddi aşan sözler! Türkiye'ye karşı AB'ye skandal çağrı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten o sözlere çok sert tepki

HADDİNİ AŞAN İFADELER!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

YeniŞafak'ta yer alan habere göreİ Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullandı.

Macron "sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı.

Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 10, 2020

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Macron "sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron'dur. Macron Fransa'yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter'in toplu mezarlarından sorumludur.

Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye'de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz'e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.