Lübnan ordusu, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

Geçtiğimiz ay Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından şimdi de ülkede yeni bir olay daha meydana geldi. Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İSRAİL'E AİT İHA UÇUŞ YAPIYORDU

Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'a ait bir İHA'nın güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab Beldesi semalarında uçuş yaptığı ifade edildi.

LÜBNAN ORDUSU İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Açıklamada, Lübnan hava sahasını yaklaşık 200 metre ihlal eden İHA'nın askeri birlikler tarafından düşürüldüğü kaydedildi. İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ"

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair, "İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti." demişti.

Beyrut Limanı'ndaki yangın hala söndürülemedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'teki saldırıya ilişkin açıklama